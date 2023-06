Uma intensa troca de tiros entre criminosos e policias militares do 21º BPM, em São João de Meriti, terminou com um criminoso preso e diversos materiais do tráfico apreendidos.



Segundo detalhes da ocorrência, agentes foram atacados enquanto realizavam uma ação na comunidade Trio de Ouro, no bairro Vilar dos Teles. A equipe revidou o ataque.



Uma réplica de fuzil, um carro roubado e um colete balístico foram apreendidos pela equipe.



A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).