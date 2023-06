Comunidade da Maromba realiza Feira de Artesanato

A comunidade de Maromba realiza neste sábado (17) a I Feira de Artesanato de Maromba. O evento acontece na Praça da Maromba, em frente à Igreja de São Miguel, a partir das 10 horas. O objetivo é divulgar o Patrimônio Histórico Cultural, fomentar a arte e a cultura local.



As equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Secretaria de Esporte e Lazer estarão no local oferecendo serviços para a população. Na praça também haverá aferição de pressão arterial e glicose, além de apresentações de capoeira e aula de zumba.



A partir das 14 horas, a Feira estará com uma programação diversificada, onde turistas e moradores poderão visitar as barracas com os trabalhos artesanais, comidas e bebidas e assistir uma programação musical variada com os artistas locais.



Para receber o público, a Secretaria de Ordem Pública preparou um esquema especial de trânsito. Não será permitido a parada e o estacionamento de veículos na Praça da Maromba das 7h do dia 16 até às 20h do dia 18. O embarque e desembarque de ônibus acontecerá na localidade Santa Clara, das 07h do dia 16 até às 20h do dia 18.



Confira as apresentações musicais:

14h00 – Fada das Cores

14h45 – Logan

15h30 – Âmago

16h15- André Sertã

17h00- Os Salteamores

17h45- Coral do Visconde

18h30- Full Moon

19h15- Leo Gatti e Payce

20h00 – Incas Venusianos

20h45- Jahguia e Marian

21h30- Paulinho Tak e Jam final