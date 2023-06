Feira do Livro de Resende anuncia 9ª edição com extensa programação cultural

A 9ª edição da Feira do Livro de Resende (FLIR) começa nesta quinta-feira (15) na Área de Exposições da cidade. Com uma programação extensa, até domingo (18), a FLIR oferecerá uma experiência cultural enriquecedora para o público de todas as idades e gostos literários. Com acesso gratuito, o tema principal deste ano é "Literatura e Identidade", celebrando a rica história e cultura. O patrono homenageado desse ano é o resendense Luiz Pereira Barretto, médico, cirurgião, filósofo, político, cientista, agricultor e jornalista, além de um idealista, humanitário, pioneiro e patriota.



A FLIR será um ponto de encontro para escritores, educadores, artistas e público em geral, destacando a produção artística local e reunindo todos em um só lugar. Espaços temáticos dedicados a diferentes faixas etárias, incluindo crianças, jovens e adultos, irão envolver mais de 300 artistas. O evento contará com mais de 35 expositores, entre editoras, livrarias e sebos, que oferecerão descontos especiais e uma ampla variedade de produtos e serviços.



Além disso, a Feira contará com o Espaço Educacional, que visa aproximar o setor educacional do mundo da literatura, incentivando a participação do público nessa união. O evento também apresentará diversas palestras, bate-papos e oficinas com temas variados no Auditório Literário. A Caravana da Ciência proporcionará um espaço de educação informal, permitindo que os visitantes tenham contato direto e animado com a ciência.



Os espaços culturais oferecem apresentações artísticas associadas à literatura, como música, dança, teatro e saraus no Palco Cultural. A Flirzinha, um ambiente lúdico, oferecerá contações de histórias, encontros com autores e apresentações infantis, com o objetivo de incentivar o hábito de leitura nas crianças. Também haverá o Espaço Hip Hop e diversas exposições para ampliar ainda mais a diversidade cultural presente no evento.



Estão na programação mais de 60 escritores de todos os estilos literários vindo de diversos lugares do Brasil para autografar e lançar livros no Espaço do Escritor, além dos convidados especiais reconhecidos nacionalmente: Bia Bedran, Ronaldo Santana, Clara Alves, Nath Finanças e Chris Fuscaldo.