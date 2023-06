CREAS de Mesquita reuniu atividades educativas e apresentações artísticas na Praça Elizabeth Paixão

O CREAS de Mesquita (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) promoveu uma ação de conscientização sobre o combate ao trabalho infantil na Praça Elizabeth Paixão, no Centro. A atividade contou com atividades educativas e apresentações artísticas e culturais.



“Esse tema é abordado nos serviços, programas e projetos da Assistência Social da cidade e em toda a rede socioassistencial. Mas como tivemos o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, resolvemos organizar uma grande ação para reforçar a necessidade de se engajar nessa causa. É importante que todos entendam e reflitam sobre os direitos das crianças e dos adolescentes”, explica o coordenador do CREAS, Rafael Gomes.



A ação contou com algumas parcerias, como é o caso da Secretaria Municipal de Educação, que esteve com o projeto Mesquita+1 e com informações das atividades dos orientadores educacionais, e da Subsecretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Essa última levou orientações sobre preservação ambiental para o cuidado com as gerações futuras.

Por fim, os alunos da Escola Municipal de Artes da Chatuba realizaram apresentações culturais e artísticas para animar o evento.