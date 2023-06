Muher que morreu após ter febre maculosa foi diagnosticada erroneamente com dengue

São Paulo - A dentista Evelyn Karoline Santos morreu aos 28 anos de febre maculosa. Ela chegou a procurar um hospital para tratar os sintomas, mas recebeu o diagnóstico de dengue e foi orientada a repousar em casa. Ela morreu na última quinta-feira (8), um dia após embarcar para uma viagem internacional que havia marcado de Dia dos Namorados.



A morte de Evelyn foi confirmada como sendo por febre maculosa nessa terça-feira (13) pelo Instituto Adolfo Lutz, referência na área. Ela foi a terceira vítima da doença em Campinas (SP).

A dentista apresentou sintomas como febre, cefaleia, choque e crise convulsiva logo no início, em 3 de junho. Ela foi internada no dia 7 e morreu no dia seguinte. As três vítimas da doença foram infectadas no mesmo local, na Fazenda Santa Margarida, e apresentaram sintomas dias depois.

O marido de Evelyn, Marcelo Borges, afirmou que foi o primeiro a ficar doente, mas melhorou após ficar dois dias de cama. A esposa, por outro lado, foi a um hospital municipal no domingo (4) depois de apresentar dores nas articulações e febre de 40ºC.

"No hospital, ela fez exame de sangue e a única coisa que deu foi uma alteração nas plaquetas, que estava entre 122 mil e 125 mil. Trataram como dengue e mandaram para casa. Não foi investigado a fundo se era [dengue] mesmo ou não", afirmou Marcelo ao jornal Metrópoles.

Na segunda (5), Marcelo relatou que ela voltou a procurar atendimento médico, mas dessa vez em um hospital privado. Na ocasião, um dos médicos disse ter "certeza" que Evelyn estava com dengue, mas dois testes foram feitos e deram negativo para a doença, segundo o marido.