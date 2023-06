Idosa engasga e é socorrida por ex-ministro; Vídeo

Salvador - O ex-ministro da Cidadania no governo de Jair Bolsonaro, João Roma (PL-BA), socorreu, na última quarta-feira (7), uma senhora de 90 anos que havia se engasgado no restaurante Chez Bernand, em Salvador. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que a idosa leva as mãos ao pescoço e Roma, rapidamente, aplica a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias da mulher.



O parlamentar, que foi candidato ao governo baiano nas eleições de 2022 e é presidente do Partido Liberal no Estado, afirmou, por meio de nota do partido, que "executou uma manobra padrão de salvamento quando viu a senhora engasgada com a espinha de um peixe”, e que “as imagens captadas pela câmera do estabelecimento foram divulgadas por terceiros”.

Veja o vídeo:

Vídeo: ex-ministro de Bolsonaro socorre idosa engasgada em restaurante → https://t.co/a2rNUizBGG pic.twitter.com/C1y4dW8YPw — iG Último Segundo (@ultimosegundo) June 14, 2023

A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros usado para desobstruir as vias aéreas que estejam bloqueadas por pedaços de comida ou objetos estranhos. Consiste em abraçar por trás uma pessoa engasgada, fechar uma das mãos e fazer pressão sobre o diafragma da pessoa, ajudando a expulsar o objeto por meio de pressão.