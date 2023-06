Polícia Civil instaura procedimento para apurar construção de lanchonete em cemitério de Botafogo

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) compareceram, nesta quarta-feira (14), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, e confirmaram a prática de crimes ambientais na instalação de uma franquia de uma rede de lanchonetes em meio aos túmulos. Um procedimento foi instaurado e responsáveis das empresas RioPax e Megamatte, além da administração do cemitério, foram intimados.



Segundo o delegado Wellington Pereira Vieira, titular da DPMA, durante vistoria no local, foi constatado que o empreendimento havia sido construído sem licença ambiental e, ainda, com corte da vegetação do entorno. Uma funcionária da RioPax foi conduzida à delegacia especializada, onde prestou depoimento e foi liberada.



Ainda de acordo com o delegado, um ofício será enviado à Prefeitura do Rio para cobrar explicações sobre a obra.



Por meio da assessoria, o Megamatte esclareceu que a retirada da loja será de responsabilidade da Rio Pax, o que acontecerá em sua totalidade dentro de alguns dias. Equipes da DPMA vão acompanhar a demolição do local, para assegurar o destino correto dos resíduos da remoção.



Procurada, a RioPax não retornou a reportagem até a publicação deste texto.