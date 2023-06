Barricadas do tráfico impedem circulação de linhas de ônibus em São João de Meriti

Barricadas implantadas por traficantes de comunidades de São João de Meriti estão impedindo a circulação de moradores e até mesmo levando motoristas de empresas de ônibus a mudar o itinerário das linhas.



Segundo denúncia de moradores, os próprios criminosos publicam os alertas pelas redes sociais e picham muros da região com o intuito de amedrontar os moradores.



Em Meriti, cerca de 20 mil passageiros são transportados, diariamente, pelas empresas que trabalham no município. As áreas mais conturbadas são Bacia do Éden e Jardim Metrópole.



“Estamos num Estado sem Lei. Os bandidos mandam e desmandam. O povo acaba pagando com isso tudo, muito triste”, disse a moradora Jucilene Araujo.



A violência na cidade já foi pauta algumas vezes em nossa página. Na Vila São João, munícipes seguem com relatos de intensos tiroteios nos arredores das Comunidades da Vila Ruth e do Morro do Tamanco.



Em apelo à polícia e aos políticos, moradores organizaram uma Caminhada pela Paz. A ação reuniu mais de 300 munícipes da região e serviu para mostrar às autoridades que os moradores seguem inconformados com a situação.



Segundo os denunciantes, a Polícia Militar já foi informada sobre o caso, e mesmo removendo algumas barreiras, os criminosos fecham as ruas novamente.



Os moradores da região solicitam o reforço na segurança do bairro e apoio de representantes.