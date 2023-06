Estudante de medicina flagrada com cigarro elétrico dentro de maternidade é afastada de universidade

Rio - A estudante de medicina Ana Clara Costa, de 24 anos, flagrada com cigarro eletrônico dentro de centro obstétrico de hospital, na Barra da Tijuca, foi afastada universidade Unigrario. Nesta terça-feira (13), a aluna já havia sido desligada do programa de internato do da Maternidade Municipal Leila Diniz, onde trabalhava quando flagrante ocorreu.



"A Unigranrio informa que, imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, convocou a aluna e a direção acadêmica para análise da situação. A instituição atendeu ao pedido da maternidade do Hospital Leila Diniz, que solicitou o afastamento da aluna. Destaca-se a necessidade do afastamento temporário, até que todas as circunstâncias sejam esclarecidas", informou a universidade.



De acordo com imagens compartilhadas nas redes, a estudante estaria segurando um dispositivo, também conhecido como "vape" enquanto mexia no celular no interior do centro obstétrico. A foto circulou nas redes sociais acompanhada de um texto afirmando que Ana Clara havia fumado em uma sala de parto.



A denúncia, contudo, foi negada pela universitária e também pela direção da maternidade. Ao DIA, Ana clara explicou que o local onde o registro foi feito é uma sala de parto desativada, usada para aulas e palestras. A aluna conta que guardava seus pertences quando a imagem foi feita.



"Isso foi uma injúria, inventada por pessoa que eu nem conheço, com o intuito de lacrar e ganhar notoriedade em um grupo de médicos e residentes, visto que não há evidências e nem fotos minhas fumando no local e em qualquer hospital", disse a jovem.