Central clandestina de câmeras de monitoramento e internet é apreendida em Nova Iguaçu

Rio - Policiais do 20°BPM (Mesquita) localizaram, nesta quarta-feira (14), uma central clandestina de câmeras de monitoramento, na comunidade Buraco do Boi, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu. Foram apreendidos 16 equipamentos de monitoramento, que estavam acondicionados em caixas plásticas fixadas em postes e outros tipos de bases. Através das filmagens, criminosos acompanhavam a movimentação policial.



Ainda durante a ação, um local de distribuição de sinal clandestino de internet foi encontrado e houve apreensão de dez roteadores, seis caixas de passagem, dois aparelhos de armazenamento, três equipamentos de potência métrica de fibra óptica, dois equipamentos de solda de fibra óptica, 200 metros de cabos telefônicos, um notebook, uma impressora e duas escadas.

A ocorrência foi encaminhada para a 58ª DP (Posse).