Polícia analisa imagens que podem ajudar a identificar suspeitos de atropelar homem na Zona Sul

Rio - A Polícia Civil busca identificar os suspeitos de envolvimento na morte de Marcos Aurélio Ventura de Oliveira, 24 anos, foi atropelado por um carro, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, no último domingo (11). O condutor do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu do local.Segundo a polícia, imagens das câmeras de segurança mostram um homem e uma mulher voltando da praia antes de entrarem no carro que estaria envolvido no acidente. O veículo branco, com danificações na lataria, teria sido deixado no Flamengo, Zona Sul do Rio.O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e as investigações seguem em andamento.