Dólar cai e fecha em R$ 4,80

São Paulo - O dólar atingiu nesta quarta-feira (14) a menor cotação do ano, vendido a R$ 4,8624, menor patamar desde 6 de junho de 2022, quando encerrou o dia a R$ 4,7956. Para quem está pensando em viajar, ou investir no exterior, seria esse o momento ideal para comprar a moeda americana?



Especialistas avaliam que a taxa de câmbio vem caindo por conta da diminuição do risco fiscal, com o bom andamento do novo arcabouço fiscal. Além disso, cresce a expectativa que a inflação global desacelere, principalmente após resultados abaixo do esperado nos Estados Unidos.

O que causou a redução?

Segundo Luciano Feres, economista e CFO da Somus Capital, empresa especializada em assessoria de investimentos credenciada pela XP Investimentos, a queda foi causada pela melhora tanto na economia norte-americana, quanto na brasileira.

"Os Estados Unidos têm aumentado taxa de juros, enfrentou problemas de abastecimento e imprimiu muito dinheiro. Isso provocou expectativa de inflação mais alta, mas o aumento dos juros tiveram efeito rápido e a inflação americana estão vindo controlados, inclusive, em maio vieram no menor patamar", disse.

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) perdeu força em maio, desacelerando-se em relação a abril. O CPI subiu 0,1% na base mensal e avançou 4,0% no confronto anual. No Brasil, a inflação fechou maio em 3,94%, menor patamar em quase três anos, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Outro fato que tem contribuído com a queda dos juros é a taxa Selic, atualmente em 13,75%. O alto rendimento da renda fixa tem atraído capital estrangeiro, com isso, sobe a oferta da moeda americana, que reduz de preço se comparada ao real.

Por outro lado, ainda existe a expectativa que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) eleve a taxa de juros nos EUA, o que reduziria a quantidade de investidores atentos ao Brasil. A boa notícia, no entanto, é que segundo a ferramenta CME FedWatch, 94,2% dos analistas do mercado financeiro acreditam que não será feito nenhum acréscimo na reunião desta quarta-feira.

Segundo o especialista, a estratégia mais adequada tanto para quem vai viajar para o exterior, quanto para quem pensa em investir em dólar adotar a estratégia do preço média, que consiste em pequenos aportes quando a moeda sinalizar queda.

"O dólar é muito difícil prever, mas olhando para trás dá pra ver que está na taxa mais barata do último ano, então só por esse motivo faz sentido comprar. A gente sempre aconselha a diversificar os investimentos por segurança, e investir fora também está dentro dessa estratégia", afirma.