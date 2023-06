AquaRio recebe exposição 'Mar de Espelhos' com circuito interativo inédito

Rio - O AquaRio recebe, a partir desta quinta-feira (15), a exposição 'Mar de Espelhos', na Gamboa, Região Central do Rio. A instalação propõe experiências imersivas e um convite à reflexão com referência aos oceanos, rios e horizontes. A novidade chega apresentando um conceito inspirado nas belezas naturais, e os cenários completamente diferentes e instagramáveis garantem a experiência inédita.



A atração conta com mais de 1300m² de espelhos (768 peças), distribuídos em 650m². É a maior de toda a América Latina. A experiência se torna ainda mais impressionante com a seleção cuidadosa de imagem e som feita pelos curadores. "É uma experiência inovadora que vai permitir sensações e fotos incríveis para os visitantes. No total, são nove ambientes, cada um propondo uma interação única e conexão diferente", destaca Tainá Rocha, Gerente de Novos Negócios do Grupo Cataratas.



Cada fase do Mar de Espelhos desperta uma experiência de revelação, causando diferentes emoções no visitante. Os ambientes trazem referências às geleiras, ao fim de tarde refletido sobre as marés, os picos que recortam a névoa nas manhãs, o reflexo dos edifícios. O Mar de Espelhos é uma atração desenvolvida pelo AquaRio, em parceria com Instuto do Vidro e assinado pelo escritório Cité Arquitetura, dos sócios Celso Rayol e Fernando Costa.

"O ponto alto da visitação é o labirinto Meandros que, através do reflexo, além de exibir um jogo de ilusões, faz com que o visitante possa se enxergar no próximo”, destaca Rayol. "A atração une inspirações nos pequenos detalhes que traduzem o mundo, as sutilezas mais belas da natureza e dos seres humanos", acrescenta Costa, responsável pelo projeto.



Para encontrar a exposição, basta se direcionar ao 2º andar do AquaRio. A aquisição de ingressos pode ser avulsa, com preços a partir de R$30,00, e através do combo por um valor promocional, que também garante a entrada para o maior aquário marinho da América Latina.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 15 de junho pelo site que estará disponível em breve na bio do Instagram @mardeespelhosrj, ou nas bilheterias. O horário para visitação acontece de 9h às 17h30, nos dias de semana, e 9h às 18h30, aos finais de semana.



Serviço - Exposição Mar de Espelho

. Inauguração: 15 de junho

. Horário de visitação: 9h às 17:30h (dias de semana) // 09h às 18:30h (finais de semana)

. Horário de funcionamento do AquaRio: 9h as 17h (dias de semana; último acesso às 16:15) // 9h as 18h (dias de semana; último acesso às 17:15)

. Endereço: 2º andar do AquaRio | Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

. Informações: Instagram @mardeespelhosrj

. Ingressos: A partir de R$30,00