Adolescente desaparece após embarcar em ônibus na Avenida Brasil; Disque Denúncia pede informações

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (14), um cartaz pedindo informações que possam localizar a estudante L.F.B., de 17 anos. De acordo com familiares, a adolescente, moradora do Complexo da Maré, na Zona Norte, está desaparecida há nove dias após embarcar em um ônibus na Avenida Brasil.



Parentes informaram que no último dia 6, por volta das 12h, a menina foi até o ponto de ônibus acompanhada do pai para embarcar na linha 355 (Madureira X Praça Tiradentes). A adolescente seguiria para o Colégio Estadual Heitor Lira, na Penha, Zona Norte, onde estuda. No entanto, a direção da unidade informou que L. não foi à aula. Amigos da estudante relataram que a viram no entorno do colégio.

A adolescente saiu de casa vestindo o uniforme da escola e uma mochila. Segundo familiares, L. não estava com celular.

Uma das pistas do paradeiro da jovem foi uma mensagem enviada, no dia seguinte ao sumiço, através de um aplicativo nas redes sociais. O contato, supostamente feito por L., informou que ela estava bem, mas sem indicar a localização. A informação foi repassada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o caso.

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações que possam localizar a adolescente, entrar em contato através dos canais abaixo. O anonimato é garantido.

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

WhatsApp dos Desaparecidos (21) – 98849-6254