Policiais militares atuam em diversas comunidades do Rio

Rio - Policiais militares realizam, na manhã desta quinta-feira (15), operações em diversas comunidades das zonas Norte e Oeste, além da Região Metropolitana. Um intenso tiroteio na Vila Kennedy, na Zona Oeste, assustou moradores da região.

Por voltas das 6h30, segundo o perfil Onde Tem Tiroteio-Rj (OTT), tiros foram ouvidos na região da Rua Zâmbia, na Vila Kennedy. A Polícia Militar (PM) ainda não registrou, até o momento, prisões ou apreensões na operação.

Na Zona Norte, policiais do 3° BPM (Méier) estão atuando nas comunidades do Juramentinho e Flexal. Nestas, ainda não há informações sobre confrontos, prisões ou apreensões.

Já na Região Metropolitana, a equipe do 24° BPM (Queimados) atua nas comunidades da Torre e Jardim da Fonte. O Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, é alvo do 7° BPM. Até o momento, a PM não divulgou registros de confrontos ou prisões nestas ações.

Policiamento reforçado em Jacrepaguá

Policiais do 31° BPM (Recreio) reforçaram o policiamento, na manhã desta quinta-feira (15), na comunidade do Rio das Pedras. Desde o ano passado, que a região vive um clima de guerra pela disputa entre facções criminosas e milicianos.

Diversas comunidades da Zona Oeste, inclusive o Rio das Pedras, têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio.



Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos do CV, que conseguiram invadir partes destas regiões.