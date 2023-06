Educação de Niterói cria ação de reestruturação das cozinhas escolares

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Municipal de Educação (FME), segue com as ações do Programa de Reestruturação e Organização das Cozinhas Escolares, o PROCozinha. O projeto investe na modernização, readequação da infraestrutura, valorização profissional, segurança e saúde do servidor. A previsão é de que seja aplicado cerca de R$ 10 milhões em um período de um ano e meio.



O PROCozinha terá quatro pilares: garantir o direito à alimentação escolar; modernizar e readequar toda a infraestrutura das cozinhas escolares; valorizar segurança e saúde dos profissionais; e estimular boas práticas e projetos alimentares desenvolvidos pelas unidades de Educação, pela FME e pela SME.



O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, destacou que algumas unidades passarão por reformas durante as férias do meio e do fim do ano para melhorar a ventilação e as condições de trabalho.



“Além dessas readaptações, serão adquiridos equipamentos funcionais, que facilitem e agilizem o preparo dos alimentos, exigindo menos esforço físico dos profissionais. Para estimular a valorização das boas práticas, os tão aplaudidos concursos de pratos da rede também serão retomados, tendo como novidade a participação dos jurados mirins: os próprios alunos”, explicou Bira Marques.



As cozinhas escolares vão receber utensílios, equipamentos e eletrodomésticos como cortadores e descascadores elétricos, lavadora de louças industrial, multiprocessadores, carrinhos para transportes de alimentos e panelas, entre outros. Além de alimentos que facilitem o preparo das refeições, como alho descascado, frango desossado, etc.



Para valorização e maior segurança do servidor, serão adquiridos uniformes profissionais e equipamentos de proteção individual. Também será implantado o “Seguro Acidente”; que são parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde para a realização de exames periódicos, e uma articulação com o Departamento de Atenção à Saúde do Servidor (DASS) para trabalhar questões ergonômicas/posturais, a segurança do trabalho e a saúde mental.



Outros projetos também serão postos em prática, como a recomposição da Cozinha Experimental da FME para realização de atividades formativas. Serão promovidos, ainda, eventos e atividades sobre alimentação saudável, hortas escolares, desenvolvimento sustentável e agricultura familiar.



Formação – Segundo a Prefeitura, o PROCozinha também engloba um processo de formação interna, com encontros informativos sobre técnicas, cardápios, dicas, importância da alimentação para o processo de desenvolvimento e aprendizagem e da saúde, além de ressaltar a importância dos profissionais da educação e alimentação.