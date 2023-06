Randolfe: 'Zanin terá até 62 votos no Senado'

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), falou, em entrevista à 'GloboNews', sobre a expectativa de aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin, no Senado Federal, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). "Cristiano Zanin será aprovado na sabatina do Senado, e deverá ter até 62 votos", disse Randolfe.

A indicação de Zanin foi confirmada no último dia 1º de junho, embora seu nome já corresse pelos bastidores do Palácio do Planalto. O magistrado foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava Jato e foi o responsável por reverter a condenação do petista.



Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta. Após a sessão de perguntas, acontecerá a votação do colegiado pela indicação e, em seguida, pelo Senado, onde precisa de ao menos 41 votos favoráveis. Se for aprovado, o advogado tomará posse em agosto.

*Com informações do Estadão Conteúdo