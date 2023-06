Orquestra da Grota estreia espetáculo com concerto gratuito em Niterói

A Orquestra da Grota vai apresentar, nesse domingo (18/06), no Campo de São Bento, em Niterói, seu mais novo espetáculo: “O Brasil e suas Cores”. A partir das 15h, com entrada franca, o grupo interpreta obras clássicas e populares de compositores brasileiros consagrados, como Heitor Villa-Lobos, Guerra-Peixe, Ernani Aguiar, Zequinha de Abreu, Zé Keti e Sivuca.





Com regência do maestro e violinista Yuri Reis, o grupo também preparou um medley especial de forrós, em celebração ao período das Festas Juninas, mantendo sua característica de mesclar música popular e erudita, valorizando a cultura brasileira.





A maioria das obras a serem apresentadas no Campo de São Bento foram arranjadas especialmente para o grupo, que reúne 23 músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social pela música com sede em Niterói e que atua também em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.





O concerto acontece na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, junto ao portão de entrada do Campo de São Bento localizado na Rua Lopes Trovão, em Icaraí.



