Câmara de Vereadores de SG cria um setor para Pessoas com Deficiência

A Câmara de Vereadores de São Gonçalo aprovou recentemente uma emenda que estabelece a criação do Departamento de Pessoas com Deficiência na Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo. A iniciativa foi proposta pela vereadora Priscilla Canedo, com o objetivo de oferecer um tratamento mais específico e direcionado às questões relacionadas às pessoas com deficiência (PCDs) no município.



A emenda, aprovada por unanimidade na última semana, representa uma importante vitória para os PCDs de São Gonçalo. Na ocasião, a vereadora Priscilla ressaltou a necessidade de ir além do discurso sobre inclusão, apresentando políticas públicas efetivas que promovam a verdadeira integração dessas pessoas.



“O Departamento de Pessoas com Deficiência será responsável por desenvolver e implementar políticas, programas e ações voltadas para a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência no âmbito da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo. Este departamento é um grande avanço para os PCDs do nosso município”, afirmou a vereadora.