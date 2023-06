Lula vai à Itália se reunir com Papa na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá viajar para a Itália no dia 21 de junho. Ele será recebido pelo presidente italiano, Sergio Mattarella. O chefe do Executivo brasileiro ainda afirmou querer visitar o Papa , que se encontra internado após realizar uma cirurgia para reparar uma hérnia .



Na semana que vem, Lula viaja a Europa para participar de uma conferência nos dias 22 e 23 sobre economia sustentável, organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron.



Segundo a agência Ansa, Lula também se reunirá o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que o visitou quando estava preso em Curitiba no ano de 2018.

"Semana que vem vou à Itália conversar com o Papa. Mas também quero encontrar com o presidente da Itália. Há muitos anos não recebemos um presidente da Itália, e temos muitos italianos e descentes aqui no Brasil. Precisamos reforçar as relações", disse Lula durante a live "Conversa com o presidente" na última terça-feira, 13.



Esta será a sétima viagem internacional do presidente em seis meses de governo. Ele já visitou nove países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão.