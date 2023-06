Papa receberá alta nesta sexta-feira, diz Vaticano

O papa Francisco, de 86 anos, hospitalizado em Roma desde 7 de junho após uma operação abdominal , deixará o hospital na manhã de sexta-feira, 16, anunciou o Vaticano nesta quinta-feira, 15.A conselho da equipe médica e após uma evolução clínica "regular", o jesuíta argentino deixará o hospital Gemelli "amanhã de manhã, sexta-feira, 16 de junho", disse o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado."A equipe médica informou que o papa Francisco descansou bem durante a noite. A evolução clínica continua regularmente. Os exames de sangue estão normais", acrescentou.Nesta quinta, o papa visitou o departamento de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital e conversou com pacientes jovens, alguns dos quais lhe enviaram cartas, desenhos e mensagens Em fotos divulgadas pelo Vaticano, Jorge Bergoglio é visto em uma cadeira de rodas cumprimentando pacientes e funcionários nos corredores do hospital.Na quarta-feira também jantou com as pessoas que o atenderam e nesta quinta-feira recebeu a equipe médica que participou de sua operação, composta por cirurgiões e pessoal médico.