Quatro das cinco atividades de serviços registraram queda em abril, aponta IBGE

Quatro das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira, 15.



Os serviços prestados às famílias avançaram 1,20%, enquanto os serviços de informação e comunicação caíram 1,00%.



Houve recuo de 0,60% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 4,40% em transportes. Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 1,10% em abril.



Comparação com abril de 2022



De acordo com o IBGE, também quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em abril ante abril de 2022. Os serviços prestados às famílias avançaram 2,90%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 4,00%.



Houve avanço de 4,00% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 2,00% em transportes. Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 0,90% em abril, na comparação com abril de 2022.