Quatro regiões ucranianas ocupadas terão 'eleições', anuncia Rússia

A Comissão Eleitoral da Rússia anunciou, nesta quinta-feira, 15, que vai realizar "eleições" locais em 10 de setembro nos territórios ucranianos que foram ocupados pelo país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. As votações terão como objetivo eleger assembleias regionais e conselhos municipais nas regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya e Kherson.



Detalhes sobre o pleito ainda não foram divulgados. A chefe eleitoral russa, Ella Pamfilova, considerou que há condições para realizar as votações que estavam previstas desde o ano passado, segundo a agência de notícias Tass.



A divulgação dessas eleições ocorre no momento que a Ucrânia tenta uma contraofensiva para retomar territórios ocupados pelos russos no conflito.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, em setembro, que faria referendo nas quatro regiões, realizando uma cerimônia de anexação unilateral das regiões ucranianas.

Segundo os dados oficiais divulgados por Moscou à época, o "sim" para a anexação foi vitorioso de maneira quase unânime em Donetsk (99,23%) e em Lugansk (98,42%), ambas na área do Donbass. Os percentuais foram elevados também em Zaporizhzhya (93,11%) e em Kherson (87,05%), mas líderes internacionais disseram que a consulta foi fraudada para dar o resultado desejado pelos russos.



Levando em consideração a Península da Crimeia, a Rússia, hoje, tem controle de cerca de 17% da Ucrânia. Enquanto Putin alega que as regiões sob domínio russo são historicamente do país, os ucranianos, por outro lado, negam tentativas de negociação dos territórios.