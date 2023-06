Operadora ativa 5G em 64 bairros de Campos dos Goytacazes

Nesta quinta-feira, 15, a TIM ativa o 5G em Campos dos Goytacazes, atendendo já a 70% dos bairros com a nova tecnologia. Com isso, a cidade passa a ser a primeira do Norte Fluminense a ter a quinta geração de internet móvel da operadora. A operadora promove agora um salto de qualidade de conectividade entre os campistas, que poderão contar com as facilidades que o 5G oferecerá ao dia a dia da população e à economia local, como a possibilidade de automação do agronegócio.



Em Campos, o 5G será acessado pelos clientes TIM com velocidades de navegação que podem chegar a até cem vezes maiores do que na rede 4G. Para isso, basta ter um smartphone compatível com o 5G e não será necessária a troca de chip.



Principal cidade do Norte Fluminense, Campos é o município com maior extensão territorial do Rio de Janeiro, com 4.032km², e o sétimo mais populoso, com mais de 500 mil habitantes. “A TIM está investindo muito em infraestrutura e inovação no Rio de Janeiro e tem Campos como uma cidade vital nesse processo. Por isso, iniciamos a operação do 5G na cidade, proporcionando um impulso ainda maior à sua atividade econômica, tanto em serviços e comércio quanto no agronegócio”, explica Marco Di Costanzo, diretor de Desenvolvimento de Rede da TIM Brasil.