Estabelecimento irregular construído entre túmulos do Cemitério São João Batista é demolido

O prefeito Eduardo Paes, nesta quarta-feira (14), chegou a fazer uma postagem afirmando que a estrutura seria demolida. "Se não demolir em 48h, a prefeitura vai lá e faz! E multa pesada. É uma mistura de desrespeito, burrice, mal gosto com falta de civilidade e empatia", escreveu em sua conta no Twitter.

Ao Meia Hora, o delegado Wellington Pereira Vieira, titular da DPMA, afirmou que houve crime ambiental na construção. "Os responsáveis da Rio Pax, do Megamatte e o administrador do Cemitério São João Batista responderão por crimes ambientais", explicou.

Galeria de Fotos Construção não possuía licença da prefeitura Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Após pressão de Eduardo Paes, estabelecimento foi demolido Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Sem licença ambiental, vegetação local foi cortada para a construção Cléber Mendes / Agência O Dia

Segundo o delegado, foi constatado que houve cortes na vegetação local, sem licença ambiental. "Estão fazendo uma empreitada de construção civil sem licença da prefeitura. Fizeram uma poda sem licença ou responsável técnico", disse o delegado durante a vistoria no cemitério, nesta quarta-feira.

Após a repercussão do caso, o sócio da empresa Megamatte, Julio Monteiro, respondeu à postagem feita pelo prefeito Eduardo Paes, reconhecendo o erro na construção. "Reconheço as preocupações manifestadas e seguimos os trâmites demandados. Tomei todas as medidas necessárias em conjunto com o franqueado dessa operação, a fim de atender os questionamentos do público de forma adequada. Foi decidido pela retirada imediata de toda estrutura", afirmou.

A reportagem procurou a Rio Pax, responsável pela demolição, mas ainda não obteve resposta.



*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini