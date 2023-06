Pix fornece possibilidades de uso em novos setores

Inicialmente programado para transações por meio do internet banking, o Pix rapidamente virou um fenômeno na sociedade brasileira, envolvido diretamente no varejo nacional e exemplo para sistemas similares em outros países, como os Estados Unidos e nações da América Latina. De acordo com estudo do Banco Central, em 2022 o Pix alcançou 38% de todas as transações registradas no país (cartão de crédito, débito e boleto). Para efeito de comparação, em 2021, o Pix representava 16% do total.



Além do grande impacto rapidamente alcançado em termos de números e transações financeiras, o meio de pagamento também se tornou um aliado de ofertas e descontos em diversas áreas da economia nacional, especialmente no setor de consumo.



“O Pix provou ser muito mais do que apenas uma solução de pagamento. O comércio, sempre muito criativo, passou a ofertar descontos atrativos ao consumidor que paga no Pix, percentual este que antes era absorvido pelas subadquirentes – maquininhas. E os descontos são ainda maiores em datas comemorativas. O Pix trouxe facilidades ao consumidor, aumentou seu poder de compra e barganha, elevando a lucratividade do varejo. Estes ganhos também começaram a ser observados por outras indústrias, como é o caso do setor aéreo”, explica Daniela Machado, diretora global de marketing e produtos da C&M Software.



Recentemente, a empresaaérea GOL se tornou a primeira companhia do setor a oferecer o Pix como forma de pagamento para os passageiros. Este movimento pode servir de inspiração para que outras empresas também adicionem o modelo de pagamento como possibilidade para os clientes.



Outro exemplo recente da adesão do Pix foi realizado nas contas de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma resolução que obriga as distribuidoras de energia do país a adicionar o Pix como forma de pagamento, inclusive com QR code na fatura.



Além disso, mais de 50 órgãos públicos federais recebem o pagamento de taxas e multas por meio do Pix na plataforma PagTesouro, entre as possibilidades de pagamento estão: pagamento de taxa do Enem, registro de patentes e emissão de passaporte.



Com um sistema consolidado e extremamente aceito pelos brasileiros, a tendência é de que o Pix apareça cada vez mais em diversas segmentações, devido a sua praticidade.



Além das funcionalidades dentro do varejo e opção de pagamento, o Pix foi adotado como forma de restituição do Imposto de Renda, sendo priorizadas as restituições que optaram por receber via Pix.