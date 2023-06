Idoso morre após ser arrastado por trem na Zona Norte

Rio - Braulio S. Jandira, de 72 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (15) após ser arrastado por um trem na estação de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, o homem tentava embarcar no primeiro vagão quando ficou com a mão presa com a composição em movimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

Nas redes sociais, outros passageiros relataram o acontecido. "Cena de filme de terror na estação de Manguinhos. O trem saiu com um senhor com a mão presa no primeiro vagão. Ele foi arrastado pelo trem. Total falta de procedimento de segurança", disse um. "O homem, agora, em Manguinhos, foi correr pra pegar o trem, ficou preso e foi puxado... Que cena horrível", comentou outro.

Em nota, a SuperVia disse que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima. "A SuperVia reforça que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança. Atualmente, há nas estações de trens avisos sonoros e cartazes para alertar os clientes sobre segurança e convivência. O objetivo é alertar sobre o que deve e o que não deve ser feito, como, por exemplo, não andar pela via férrea, respeitar o carro feminino e não tentar abrir forçadamente a porta dos trens para evitar acidentes".

A Agetransp também se pronunciou e informou que apura as circunstâncias do acidente. "Todos os meios, sistemas e equipamentos envolvidos serão analisados pela agência", diz a nota.