Período para pedir isenção da taxa de inscrição para o vestibular da Uerj termina dia 19 de junho

Rio - O período para pedir isenção da taxa de inscrição para o segundo exame de qualificação do Vestibular 2024 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) está aberto até a próxima segunda-feira (19). A primeira prova será aplicada no dia 3 de setembro, e a etapa discursiva em 3 de dezembro.O candidato deve atender a condição de carência socioeconômica, definida como ter renda bruta mensal familiar menor ou igual a um salário mínimo, e já ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio para solicitar a isenção da taxa.O requerimento da taxa de isenção, o edital e mais informações estão na página do Vestibular da Uerj