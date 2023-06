Marketplaces mantêm trajetória de crescimento e devem registrar expansão de 54% até 2024

Os marketplaces estão em constante crescimento. Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor registrou em 2022 expansão de 3% em relação ao ano anterior, totalizando R 135,6 bilhões em vendas. Um relatório do Webshoppers mostra que 84% dos lojistas que vendem online usam os marketplaces em suas estratégias de marketing. De acordo com o levantamento, as transações por meio dessas plataformas devem aumentar 54% até 2024.

E engana-se quem pensa quer os marketplaces se restringem apenas ao varejo. O setor de serviços também se beneficia da estratégia para gerar negócios. Para Weslei Lima, gestor de marketplace do Mercado Topográfico, plataforma de divulgação de produtos e serviços do setor de geotecnologia, essa evolução nos números ocorre devido à pluralidade de ofertas que os sites oferecem ao cliente. “Esses sites estão se tornando grandes comunidades de pessoas interessadas em produtos e serviços, o que é bastante positivo. Cada vez mais, os consumidores buscam ferramentas que contemplem produtos, serviços e outras facilidades”, comenta.



Na plataforma de marketplace do Mercado Topográfico, além do catálogo de equipamentos como estações totais, RTKs, drones com lasers scanners, ecobatímetros, entre outros, há cursos, treinamentos, suporte online, serviços de assistência técnica e a possibilidade de os profissionais se cadastrarem para buscar oportunidades de trabalho. “As empresas podem buscar topógrafos, engenheiros agrimensores, geógrafos, cartógrafos e trabalhadores de geotecnologia”, conta o gestor.



Lima reforça ainda que “esse modelo de negócio tem se mostrado eficaz para fidelizar clientes, incluindo pessoas e empresas, pois é possível encontrar em um único lugar uma grande variedade de soluções”.