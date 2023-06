Dois suspeitos de tráfico de drogas são presos após troca de tiros na Baixada

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na noite desta quarta-feira (14), o criminoso Luan Ferreira Marciano, de 22 anos, e apreenderam V.L.M.A, na Rua Francisco Alves, no Ambaí, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Luan era foragido da Justiça. Na ação, material entorpecente, a ser contabilizado, também foi apreendido. Houve troca de tiros.



Com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, que relatavam sobre comércio ilegal de drogas na região, as equipes se direcionaram até o local, onde foram recebidos por disparos de traficantes. Após cerco tático, os homens foram localizados e presos. Com eles, foram apreendidos um fuzil, um carregador de fuzil, oito munições, um rádio transmissor, 428 papelotes de cocaína e 489 tabletes de maconha.



Os suspeitos e o material apreendido, foram encaminhados para a sede da 58ª DP (Posse). Os homens foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Eles seguem presos e à disposição da Justiça.



Informações sobre localização de pontos de drogas e foragidos da Justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.