Mãe de Jeff Machado diz estar aliviada após prisão de suspeito: 'Missão cumprida'

preso na manhã desta quinta-feira (15), no Morro do Vidigal, Zona Sul da cidade. Maria das Dores Machado disse, ainda, que Deus mostrou às equipes policias onde o produtor estava escondido.



"Quero agradecer a Deus que mostrou para as equipes, que tanto se dedicaram, onde estava esse assassino frio e sanguinário que se achava no direito de ser foragido depois de tantos crimes que cometeu, depois da atrocidade que fez com meu filho. Esse falso amigo e bandido teve a coragem de dizer que era amigo para extorquir dinheiro do meu filho com promessas de trabalho", desabafou Maria das Dores. Rio - A mãe de Jeff Machado afirmou que está se sentindo aliviada e com a sensação de missão cumprida após Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito pela morte do ator, serMaria das Dores Machado disse, ainda, que Deus mostrou às equipes policias onde o produtor estava escondido."Quero agradecer a Deus que mostrou para as equipes, que tanto se dedicaram, onde estava esse assassino frio e sanguinário que se achava no direito de ser foragido depois de tantos crimes que cometeu, depois da atrocidade que fez com meu filho. Esse falso amigo e bandido teve a coragem de dizer que era amigo para extorquir dinheiro do meu filho com promessas de trabalho", desabafou Maria das Dores.

A mãe do ator também agradeceu ao advogado da família, Jairo Magalhães, aos policiais responsáveis pelas investigações e à imprensa. "A vitória é de todos. Não encontramos o Jefferson vivo, mas o encontramos e fizemos um sepultamento digno. Hoje é um dia de vitória e missão cumprida. Vamos seguir até o fim para que a Justiça seja feita", finalizou.

O advogado da família, Jairo Magalhães, afirmou que a partir de agora, familiares aguardam o término das investigações. "Vimos que ele ficou todos esses dias foragido da Justiça e agora, com serenidade, aguardamos o término das investigações e o encaminhamento do inquérito para o Ministério Público. Agradeço a importância de pessoas do bem que indicaram e cooperaram com a polícia para a prisão desse principal responsável por esse homicídio bárbaro", disse.

Bruno foi preso pela Polícia Militar, em um hostel, no Morro do Vidigal, Zona Sul da cidade, durante uma operação conjunta com a Polícia Civil. O produtor foi localizado através do monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil. De acordo com as investigações, Bruno estava há cinco dias na parte alta do morro.

Segundo a PM, o suspeito estava se preparando para sair de casa, com malas prontas, após perceber a movimentação dos policiais. A titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Ellen Souto, informou que desde a expedição do mandado de prisão, o produtor estava sendo monitorado.

Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O produtor e Jeander Vinícius da Silva Braga, suspeito preso no último dia 2, foram indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Bruno era considerado foragido desde o último dia 1º após aO produtor e Jeander Vinícius da Silva Braga,foram indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Relembre o caso

Jeff Machado foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro. O alerta se acendeu após familiares receberem relatos de uma ONG avisando que os cães do ator estariam soltos na rua. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Antes de sumir, o ator teria avisado que faria uma viagem de trabalho para São Paulo.

O alerta se acendeu após familiares receberem relatos de uma ONG avisando que os cães do ator estariam soltos na rua. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Antes de sumir, o ator teria avisado que faria uma viagem de trabalho para São Paulo.

o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado dentro de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste. O imóvel foi alugado pelo produtor em dezembro do ano passado, um mês antes do desaparecimento do ator. Após meses de investigação,e concretado dentro de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste. Odo ano passado, um mês antes do desaparecimento do ator.

suspeito tentou vender a casa e o carro do ator, mas não conseguiu.

Desde o encontro do cadáver, a suspeita sobre Bruno foi aumentando. O produtor teria ficado com a chave da casa de Jeff e com alguns pertences depois do desaparecimento, o que chamou atenção dos investigadores. Segundo a DDPA, o