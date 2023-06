Idosa de 69 anos morre após ser baleada no Morro do Turano

Rio - Uma mulher foi morta e outra, que estaria grávida, ficou ferida por estilhaços, nesta quinta-feira (15), no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. As vítimas estavam na Rua Joaquim Pizarro, uma das vias de acesso à comunidade, quando foram atingidas. Segundo relatos de moradores, os disparos teriam partido de policiais militares. Um protesto bloqueia pelo menos duas ruas na região. Caso será investigado pela corregedoria da PM.

A vítima, identificada como Severina da Silva Nunes, de 69 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. A segunda mulher foi atingida por estilhaços e socorrida para a mesma unidade.

Em vídeos compartilhado nas redes sociais, moradores afirmam que os disparos que atingiram as vítimas partiram de PMs. "Olha só, subiram atirando na comunidade. Subiram atirando com pessoas na rua. Olha aqui a cara de todo mundo. Olha o que eles fizeram! Acabaram de tirar a vida dessa senhora", comentou a moradora nas imagens.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano foram atacadas por criminosos armados durante policiamento na comunidade. Após confronto, a vítima foi localizada e socorrida ao hospital no Centro. A segunda mulher foi ferida por estilhaços.

Ainda segundo a PM, foi instaurado um procedimento na Corregedoria Geral da corporação para apurar as circunstâncias da ação que resultou na morte da moradora e no ferimento da segunda vítima.

Após a morte da moradora, um protesto feito por populares bloqueou a Rua Bispo, no Rio Comprido, com entulhos e pneus. A via seguia interditada até às 13h45. Para conter os manifestantes, policiais militares teriam utilizado bombas de gás lacrimogênio em um dos acessos à comunidade. Um morador caiu durante a ação e precisou ser socorrido.

Na Rua Citiso, uma lixeira foi virada e restos de móveis incendiados pelos manifestantes. O policiamento está reforçado na região, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as duas unidades de ensino na comunidade tiveram atividades suspensas no turno da manhã e no turno da tarde. As unidades de saúde tem funcionamento normal, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

*Em atualização