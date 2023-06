Atividades turísticas caem em abril, mostra IBGE

O agregado especial de Atividades turísticas caiu 0,1% em abril ante março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O segmento opera 0,7% acima do patamar de fevereiro de 2020, na pré-pandemia, mas ainda 6,7% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.



Na comparação com abril de 2022, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 1,4% em abril de 2023, a 25ª taxa positiva seguida.



Houve influência do aumento na receita de empresas de locação de automóveis, atividades teatrais, musicais e de espetáculos em geral, agências de viagens, serviços de bufê e transporte rodoviário coletivo de passageiros.



De acordo com o IBGE, houve altas em cinco das 12 Unidades da Federação onde o indicador é investigado, com destaque para São Paulo (3,6%), Minas Gerais (10,1%), Paraná (3,6%) e Rio Grande do Sul (1,1%).



Na direção oposta, o Distrito Federal (-10,0%) exerceu o impacto negativo mais relevante, seguido por Pernambuco (-7,4%), Goiás (-4,4%) e Rio de Janeiro (-0,5%).