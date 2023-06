Atacadistas divulgarão indicador de faturamento nos primeiros meses de 2023

São Paulo – A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) realizará na segunda, 19, e terça-feira, 20, sua 42ª Convenção Anual do Canal Indireto. Um dos destaques do evento será a divulgação do Termômetro ABAD/NIQ, novo indicador com a média do desempenho em relação ao faturamento do setor atacadista e distribuidor. Na abertura do evento, Daniel Asp, diretor da NielsenIQ, apresentará os números do setor nos cinco primeiros meses do ano e fará uma análise do atual momento no cenário de consumo no Brasil.



A área de pesquisa da Abad voltará a divulgar dados mensais. Inicialmente, a pesquisa, com um grupo representativo de empresas do setor de todas as regiões do país, mostrará a média do desempenho em relação ao faturamento. Gradativamente, mais dados serão incluídos e disponibilizados, como regionalização e categorização.



Convenção



O tema da Convenção em 2023 é “Enfrentar Desafios, Incorporar Recursos, Gerar Resultados”. O evento terá painéis sobre sustentabilidade e ESG, tecnologia e inovação, transformação digital do pequeno e médio varejo, além de perspectivas econômicas para 2023. Depois da solenidade de abertura, marcada para o dia 19, às 20h, acontece o painel Político Reformas Liberais – Como o Estado pode ser eficaz sem aumentar tributos. Foram convidados po presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.