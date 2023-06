Troca de tiros com a PM deixa suspeitos feridos em Mesquita

Três suspeitos do tráfico de drogas ficaram feridos após troca de tiros com policiais militares do 20º BPM na comunidade da Chatuba, em Mesquita.



Segundo detalhes da ocorrência, agentes foram atacados durante patrulhamento de rotina na região.



A PM confirma que os suspeitos feridos foram socorridos logo em seguida. As identidades dos indivíduos não foram divulgadas.



A equipe apreendeu uma pistola calibre 9 mm, rádio transmissor, farto material entorpecente, além de uma moto Yamaha FZ.



A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).