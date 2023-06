'Tarda mas não falha', postam familiares no perfil de Jeff Machado após prisão de Bruno Rodrigues

Rio - O perfil de uma rede social do ator Jeff Machado fez várias publicações após a prisão de Bruno de Souza Rodrigues , nesta quinta-feira (15) no Morro do Vidigal, na Zona Sul. A conta é, atualmente, administrada por familiares.Na primeira publicação na página do ator, foi escrita a mensagem: "Tarda mas não falha" em um vídeo do momento da prisão do homem.Além disso, outro vídeo de Bruno sendo preso e uma foto do rapaz também foram postados no perfil. Juntas, as publicações somam mais de 5 mil curtidas.Amigos e familiares do ator demonstraram, através dos comentários estar mais calmos com a prisão de Bruno: "Orei tanto por isso!! Nada vai trazer o Jeffinho de volta, mas só de ver isso, dá um alívio", disse um deles."Falei que iria ser achado. Parabéns ao trabalho da UPP do Vidigal", comentou outro. Bruno foi preso nesta quinta em uma residência na parte alta do Morro do Vidigal , onde estava escondido há cerca de cinco dias.A titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Ellen Souto, informou que desde a expedição do mandado de prisão, Bruno estava sendo monitorado. "Ele estava circulando pela cidade, chegou a ir em Mesquita, Ipanema, Leblon, mas há cinco dias estava na parte alta do Morro do Vidigal e durante esses dias ele entrou e saiu da comunidade diversas vezes, com livre acesso. Diante dessas informações, confirmadas ontem, decidimos fazer essa operação".As investigações apontam que, por Bruno ter um contato muito grande no meio artístico, tinha o hábito de frequentar o Vidigal. "O que temos que apurar agora é saber se houve um favorecimento pessoal, se alguma pessoa o apoiou nessa nova fase dele de foragido e se alguém permitiu a entrada dele na comunidade", disse.A defesa de Bruno afirmou que não tinha informações sobre o paradeiro do produtor e que trabalhava com a possibilidade do suspeito se entregar.