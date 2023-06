Arraiá do Sesc Meriti acontece no dia do padroeiro da cidade

Os arraiás do Sesc RJ na Baixada Fluminense serão realizados durante o mês de junho. O Sesc São João de Meriti recebe o festejo no dia 24 de junho.



Evento vai começar às 14h com feira de artesanato, oficinas, barracas de instituições sociais com comidas típicas e jogos juninos. Às 18h haverá apresentação de quadrilha profissional. O evento ainda vai contar com shows, entre eles, o Forró das Manas.



As unidades do Sesc RJ vão receber durante as festas a doação de alimentos que serão encaminhados ao Mesa Brasil, programa de combate à fome da instituição, que reverte as doações para entidades socioassistenciais do município. São aceitos alimentos não-perecíveis em geral, mas a equipe de Nutrição do programa sugere como prioridade arroz, feijão, macarrão e leite em pó.



O Sesc São João de Meriti fica localizado na Avenida Automóvel Clube, 66.