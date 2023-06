Preço médio da cesta básica caiu em cinco das oito cidades pesquisadas em maio

O valor médio da cesta de consumo básica de alimentos de maio caiu em relação ao mês anterior em cinco das oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo Horus & FGV Ibre. O aumento no valor da cesta variou de 0,2% a 0,5% e, nas capitais onde houve queda, as oscilações foram de -2,1% e -0,6%. As cidades que registram as maiores altas foram Salvador e Manaus, com 0,5% e 0,3% respectivamente. Já Fortaleza e Brasília registraram as maiores quedas, com -2,1% e -1,4%, respectivamente.



A cesta mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro (R 918,25), seguida pelas de São Paulo (R 853,05) e Brasília (R 736,88). Por outro lado, as capitais Belo Horizonte (R 623,60), Manaus (R 668,73) e Curitiba (R 709,18) registraram os menores valores. Dos 18 produtos da cesta básica, apenas um apresentou queda de preço em todas as capitais: óleo de soja. Alguns itens que apresentaram altas na maioria das capitais foram ovos, massas alimentícias secas, leite UHT, fubá e farinhas de milho, dentre outros listados nas primeiras tabelas do release.



A alta do preço dos ovos pelo quarto mês consecutivo, em quase todas as capitais, tem se mantido, mesmo com a redução nos preços do milho e soja, que são componentes principais dos custos de produção dessa proteína. Uma das possíveis explicações dessa alta deve-se à recente redução nos números de aves poedeiras, em função da alta dos custos de alimentação das galinhas, bem como à produção reduzida durante o outono, devido ao frio.

A oferta limitada de leite no campo, em função do clima adverso e devido à saída de produtores da atividade no ano passado, tem impactado no preço do produto e de seus derivados.



Além do óleo, outros produtos que registraram queda de preço em quase todas as capitais foram margarina, café e pão, dando um alívio no café da manhã para o consumidor.

A variação acumulada no valor da cesta básica, nos últimos seis meses, caiu em sete das oito capitais, com reduções que variam de -12,6% a -0,6%. Apenas no Rio de Janeiro foi registrado aumento no período, com alta de 4,9%.



Quando se considera a cesta de consumo ampliada, que inclui bebidas e produtos de higiene e limpeza, além de alimentos, houve redução no valor médio em cinco das oito capitais analisadas e aumento nas outras três capitais. As cidades que apresentaram valores mais altos da cesta ampliada foram Rio de Janeiro (R 2.085,90) e São Paulo (R 1.933,79). As maiores elevações no valor da cesta ampliada foram registradas em Salvador (2,8%) e no Rio de Janeiro (2,0%). Já Belo Horizonte e Brasília apresentaram as maiores quedas, com -3,4% e -2,3%, respectivamente.

Dos 33 produtos da cesta ampliada, azeite e achocolatado/modificador apresentaram alta de preço em sete das oito capitais. Outros produtos que tiveram aumentos em diversas capitais foram verduras, batata congelada, papel higiênico, massas instantâneas e suco pronto, dentre outros listados nas últimas tabelas do release.



A redução no valor da cesta básica em algumas capitais em maio é reflexo da queda dos preços de produtos importantes da alimentação básica na mesa do consumidor, como óleo, margarina, arroz, café e pão, gerando um alívio no bolso, especialmente da parcela menos favorecida da população.