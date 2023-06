GM propõe layoff para 1.200 metalúrgicos em São José dos Campos

A General Motors propôs suspender o contrato de 1.200 trabalhadores da fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, por meio de um layoff. A informação foi passada pela diretoria da companhia ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, em reunião nesta quarta-feira, 14.



Segundo a empresa, que alega queda nas vendas, a medida suspenderia a produção no segundo turno por até dez meses e começaria em 3 de julho.



O layoff prevê que os trabalhadores fiquem em casa, façam cursos de requalificação e recebam parte dos salários com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Para ser implementado, é necessária a aprovação dos trabalhadores em assembleia.



O Sindicato dos Metalúrgicos, que nesta reunião apenas ouviu a direção da empresa, propõe alternativas, como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Uma nova negociação com o Sindicato está prevista para sexta-feira, 16.



"A General Motors lucrou muito no último período e não tem por que suspender o contrato dos trabalhadores, que acabam sendo prejudicados", afirmou o vice-presidente do Sindicato, Valmir Mariano.



A unidade da GM em São José dos Campos conta com 3.958 trabalhadores e produz os modelos S10 e Trailblazer.