Suspeito de matar ator Jeff Machado fica em silêncio durante depoimento

preso nesta quinta-feira (15), suspeito de matar o ator Jeff Machado, ficou em silêncio. De acordo com a defesa do produtor, Bruno "já prestou todos os esclarecimentos necessários e não tinha informação a ser acrescentada". Rio - Em depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Bruno de Souza Rodrigues,ficou em silêncio.

O advogado do suspeito, João Maia, disse que Bruno mantém a mesma versão apresentada à polícia, em que afirma que Marcelo, apontado pelo suspeito como um rapaz com o qual o ator se relacionaria, matou Jeff após a gravação de um vídeo para uma plataforma de conteúdo adulto, feito na casa do próprio ator, no dia 23 de janeiro. "O Marcelo existe e o Bruno tentou localizá-lo enquanto estava foragido, mas não teve tempo hábil para isso por conta da prisão, mas ele permanece insistindo que Marcelo existe", explicou o advogado. De acordo com a Polícia Civil, no entanto, apenas Bruno e Jeander são suspeitos de matar e ocultar o cadáver do ator. A corporação considera o nome de Marcelo uma invenção.



A defesa de Bruno revelou, ainda, que o produtor se escondeu porque estava aguardando a decisão da Justiça em relação ao habeas corpus. "Todo investigado e toda pessoa que tem contra si uma prisão decretada tem direito de não concordar com ela e acreditar que em algum momento ela vai ser revertida, então foi isso que passou pela cabeça do Bruno. Ele ficou aguardando o julgamento do habeas corpus e confiando na Justiça", disse João Maia.

Ainda segundo o advogado de Bruno, a defesa não tinha informações sobre o paradeiro do produtor e trabalhava com a possibilidade do suspeito se entregar. "Não sabíamos aonde ele estava, soubemos pela imprensa. A defesa estudava a apresentação dele, mas o problema é que os requisitos da prisão temporária não foram apresentados pela delegada, então, a defesa acreditava que a prisão poderia ser revertida, como continua acreditando", explica João Maia.

Bruno foi encaminhado ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde passará por audiência de custódia.

Bruno estava há cinco dias na parte alta do morro. O produtor foi preso pela Polícia Militar, em um hostel, no Morro do Vidigal, Zona Sul da cidade, durante uma operação conjunta com a Polícia Civil. O suspeito foi localizado através do monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil. De acordo com as investigações,

Segundo a PM, o suspeito estava se preparando para sair de casa, com malas prontas, após perceber a movimentação dos policiais. A titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Ellen Souto, informou que desde a expedição do mandado de prisão, o produtor estava sendo monitorado.

mãe de Jeff Machado afirmou que está se sentindo aliviada e com a sensação de missão cumprida após a prisão. Maria das Dores Machado disse, ainda, que Deus mostrou às equipes policias onde o produtor estava escondido.

Bruno era considerado foragido desde o último dia 1º após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O produtor e Jeander Vinícius da Silva Braga, suspeito preso no último dia 2, foram indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

O caso

Jeff Machado foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro. O alerta se acendeu após familiares receberem relatos de uma ONG avisando que os cães do ator estariam soltos na rua. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Antes de sumir, o ator teria avisado que faria uma viagem de trabalho para São Paulo.

corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado dentro de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste. O imóvel foi alugado pelo produtor em dezembro do ano passado, um mês antes do desaparecimento do ator.

o suspeito tentou vender a casa e o carro do ator, mas não conseguiu. Desde o encontro do cadáver, a suspeita sobre Bruno foi aumentando. O produtor teria ficado com a chave da casa de Jeff e com alguns pertences depois do desaparecimento, o que chamou atenção dos investigadores. Segundo a DDPA,