Marina Silva recebe alta após internação por dores na coluna

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira, 15, após passar três dias internada em São Paulo. Marina deu entrada no hospital no último dia 12 com "fortes dores na coluna", segundo boletim médico.



"A paciente passou por avaliação e exames, após quadro de infecção por covid-19 sem complicações, registrado em maio deste ano. A alta médica foi confirmada no final desta manhã", afirmou o boletim assinado pela direção do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas, na capital paulista.



Devido à internação, Marina não foi à reunião ministerial realizada nesta quinta-feira, 15, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No encontro, ela foi representada pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.



No início de maio, a ministra do Meio Ambiente já tinha passado um tempo internada no hospital para tratar um quadro de Covid-19.