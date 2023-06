Unidades de saúde de Mesquita recebem Dia D de acompanhamento de saúde do Bolsa Família

As unidades de saúde de Mesquita promoverão um Dia D de acompanhamento de saúde do Bolsa Família nos próximos dias. A ação é destinada às pessoas que ainda não foram acompanhadas neste ano. Além disso, os públicos-alvo são as gestantes, crianças de até 7 anos de idade e mulheres que possuem entre 14 e 44 anos.



“Essa abordagem é muito importante para as pessoas que não compareceram nas unidades entre janeiro e junho deste ano. Lá, será realizado acompanhamento das condicionalidades de saúde, que são obrigatórias para que os beneficiários não percam esse auxílio”, pontua Alzeli Barreira dos Santos, coordenadora da área técnica de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde.



A atividade acontecerá na ESF Maria Cristina e UBS Vila Norma na sexta-feira, dia 16, e nas clínicas da família no sábado, dia 17 de junho. O horário é das 8h às 12h.



Segundo a organização, os beneficiários devem se dirigir às unidades de saúde, levando o número do NIS e a Caderneta de Vacinação. Para as grávidas, ainda é necessário apresentar a Caderneta de Gestante. Vale lembrar que o descumprimento do acompanhamento pode ocasionar o bloqueio ou a suspensão do benefício.



Dia 16 de junho - sexta-feira:



UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219;

ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, em Rocha Sobrinho.



Dia 17 de junho - sábado:



Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Provisoriamente funcionando na Igreja Batista Boas Novas, na Rua Sergipe 746, na Coreia;

Clínica da Família Jacutinga – Provisoriamente funcionando na Rua Tamaru 460;

Clínica da Família São José – Provisoriamente funcionando na Avenida União 1.120, em Santa Terezinha;

Clínica da Família Edson Passos – Avenida Marechal Castelo Branco s/nº;

Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba;

Clínica da Família Banco de Areia – Rua Bicuíba 418;

Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120;

Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº;

Clínica da Família BNH – Avenida das Oliveiras 355;

Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio da Serra 415, na Chatuba.