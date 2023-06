Vídeo: Tornado atinge sul dos EUA, tira carros de rodovias e deixa milhares sem luz

Fortes tempestades, com direito a tornados, derrubaram árvores, danificaram prédios e tiraram carros de uma rodovia no sul dos Estados Unidos na quarta-feira, 14. O Serviço Nacional de Meteorologia local emitiu vários alertas de tornado, principalmente no sudeste do Alabama e no sudoeste da Geórgia, e alertou que rajadas de ventos com força de furacão superiores a 145 km/h são possíveis em regiões como Mississippi.



Algumas áreas também foram atingidas por granizo, na quarta-feira. Testemunhas postaram vídeo de tornados atingindo Abbeville e Eufala, no Alabama. Na Geórgia, as autoridades do condado de Troup disseram à WSB-TV que uma pessoa foi atingida por um raio na tarde de quarta-feira, sem informar sua condição de saúde.

Very strong #Tornado near Newton Georgia today ripping up trees and tossing them hundreds of feet into the air! This is most likely the strongest point of its lifecycle. #gawx #wxtwitter @DJIGlobal @ReedTimmerAccu @Sierra_Lindsey3 pic.twitter.com/UqoMwPh8zT — Jordan Hall (@JordanHallWX) June 15, 2023

Dezenas de milhares de pessoas no Alabama e na Geórgia ficaram sem energia na noite de quarta-feira em meio às tempestades, de acordo com os fornecedores de energia de cada Estado. A certa altura, as interrupções afetaram cerca de 50 mil pessoas apenas no Alabama. Os meteorologistas disseram que ameaças severas de tempestade podem persistir esta até quinta-feira, 15, com o maior risco no sul do Alabama e na Geórgia no Panhandle da Flórida, bem como em Oklahoma e partes do norte do Texas e sul do Kansas.Felecia Bowser, meteorologista responsável pelo Serviço Nacional de Meteorologia em Tallahassee, na Flórida, disse que esse sistema de tempestades era "sem precedentes para esta época do ano". "Em junho, geralmente estamos nos preparando mais para o clima tropical", disse Bowser. "Esse tipo de precipitação agressiva e generalizada que estamos vendo hoje geralmente ocorre mais na primavera."Duas pessoas escaparam ilesas de uma casa que foi destruída na quarta-feira quando tempestades atingiram a zona rural do sudoeste da Geórgia, disse o xerife do condado de Calhoun, Josh Hilton. Ele disse à WALB-TV que a casa em Quail County Plantation, perto da divisa do condado com o vizinho Early County, foi demolida. Um vídeo postado nas mídias sociais mostrou uma grande nuvem de funil se agitando no horizonte perto da cidade rural de Blakely, e autoridades de comunidades próximas relataram árvores derrubadas e linhas de energia quebradas.Connie Hobbs, presidente eleita da comissão do condado vizinho de Baker, disse que pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe choveram em seu quintal. Alertas de tornado foram emitidos para a maior cidade do sudoeste da Geórgia, Albany, e ao redor do condado de Dougherty na tarde de quarta-feira. A porta-voz do governo do condado, Wendy Howell, disse que não houve relatos de danos ou feridos significativos. "A grande preocupação são as inundações", disse Howell.No Alabama, o Departamento de Polícia de Eufaula disse que danos confirmados por tornados foram relatados na cidade perto da divisa do Estado da Geórgia. O prefeito de Eufaula, Jack Tibbs, disse à WSFA-TV que nenhum ferimento foi relatado imediatamente, mas a tempestade derrubou uma parede de um prédio e derrubou 30 ou 40 árvores.O xerife Larry Rowe, do condado de Cass, no leste do Texas, disse à KYTX-TV que alguns veículos saíram de uma rodovia na tarde de quarta-feira, quando o condado estava sob alerta de tornado. Não houve relatos imediatos de feridos.