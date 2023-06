Criminosos trocam tiros com policiais militares em Quatis

Criminosos trocaram tiros com policiais militares na noite de quarta-feira (14) em Quatis. O caso no bairro Jardim Independência. Ninguém ficou ferido.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que um homem estava escondendo um foragido da Justiça em sua casa. Ao chegar no local, um carro estacionou em frente ao imóvel e um homem, de 28 anos, desembarcou.



Foi feita a tentativa de abordagem ao veículo, mas os suspeitos começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Logo depois, eles fugiram deixando para trás o homem que tinha descido do carro.



Ele foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foi autuado por desobediência, ouvido e liberado. Ainda segundo a PM, um foragido da Justiça por homicídio, de 21 anos, foi identificado entre os atiradores que estavam dentro do automóvel. Mesmo fugindo, ele foi autuado por tentativa de homicídio.