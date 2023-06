Lula volta a fazer piada com obesidade de Flávio Dino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer piada sobre a obesidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mesmo após repercussão negativa em episódio anterior. Durante reunião ministerial, nesta quinta-feira, 15, o petista afirmou que o almoço seria servido durante as falas dos presentes e que serviriam "pouca comida" para Dino. A declaração do chefe do Executivo foi recebida pelos presentes em tom de brincadeira.



"Essa reunião vai demorar pelo menos umas seis horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala, os outros comem e assim a gente vai se revezando a nossa degustação na hora do almoço. O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele", disse o presidente. A fala de abertura do evento foi transmitida no seu canal no YouTube.



Após o comentário de Lula, uma pessoa presente no encontro disse, duas vezes ao fundo em voz alta, que a declaração era bullying. O presidente não respondeu.



Essa não é a primeira vez que o presidente faz esse tipo de "brincadeira" com Dino. Em março deste ano, Lula fez um comentário semelhante em discurso feito no lançamento do Pronasci II (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). "A obesidade causa tanto mal quanto a fome. É por isso que Flávio Dino está andando de bicicleta", disse.



Na época, o comentário do presidente resultou em uma repercussão negativa para ele. No Twitter, internautas se dividiram em classificar a declaração do petista como brincadeira e grosseria, já que obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo.



Encontro ministerial



Lula abriu a reunião desta quinta-feira declarando que "novas ideias" estão "proibidas" e que o governo terá de cumprir o que prometeu. O petista pediu que os ministros dissessem o que já foi feito em suas pastas, citassem dificuldades e adiantassem os próximos passos. Segundo Lula, o governo terminou a primeira etapa de reorganização das políticas públicas.



"Essa talvez seja a última reunião ordinária que eu faça antes da reunião que faremos no fim do ano. Até agora tratamos da organização dos ministérios, da briga do orçamento, tentando recuperar parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas, essa parte já está cumprida. Precisamos fazer o lançamento do Luz para Todos, que ainda vamos anunciar, e do Água para Todos", afirmou, na abertura da reunião ministerial.



Todos os ministros foram convidados. A titular do Turismo, Daniela Carneiro, participou do encontro que deve marcar sua despedida do governo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não participou da reunião após ser internada em São Paulo com fortes dores na coluna. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também não compareceu ao encontro, pois estava na conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra, na Suíça