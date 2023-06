Golpes em venda on-line de automóveis chegam a 37 mil nos primeiros quatro meses do ano

São Paulo - A internet facilita a vida dos brasileiros, possibilitando resolver muitas coisas a poucos cliques no celular. No entanto, é importante ficar atento para evitar cair em golpes. A OLX, plataforma de compra e venda on-line, promove que faz uma paralelo entre hábitos seguros no trânsito e nas negociações pela internet.



Para avaliar esse cenário, a companhia lança um estudo de mercado sobre o universo das fraudes na compra e venda on-line de veículos. De janeiro a abril de 2023, foram identificadas 37,4 mil fraudes nesse tipo de negociação. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 54%, mas especialistas alertam que é preciso ficar atento.



“Tecnologia e educação do usuário devem andar sempre juntas na prevenção a fraudes, uma vez que os golpistas utilizam-se de engenharia social para atrair as vítimas e aplicar os golpes, como oferecer preços abaixo da média e negócios muito atrativos. Por isso, é fundamental seguir todos os processos e sempre se certificar da origem do automóvel e negociar direto com o proprietário do veículo ou representante autorizado”, explica Beatriz Soares, VP de produto da OLX.



Analisando os veículos mais visados pelos golpistas, notou-se um aumento nas fraudes em carros fabricados em 2005, com um crescimento de 106% nos primeiros quatro meses de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, houve aumento de 11% nos anúncios de veículos fabricados em 2008 e de 4% nos anúncios de veículos produzidos em 2019. Os top três veículos mais visados pelos fraudadores são Gol (VW), Celta (GM) e Pálio (Fiat).

Outro dado relevante diz respeito aos preços anunciados pelos golpistas. Constatou-se que em 23% das fraudes nos primeiros quatro meses de 2023 os carros anunciados apresentavam preços entre R$ 10 mil e R$ 20 mil.

Em relação aos estados com mais incidências de golpes, Santa Catarina apresentou aumento de 60%, seguido do Rio Grande do Sul (23%), e Rio de Janeiro (17%). No entanto, São Paulo segue liderando entre os estados com mais fraudes, seguido por Minas Gerais e Santa Catarina.

Entre os fatores que mais atraem os usuários ao comprar um automóvel, 55% das pessoas apontaram para a procedência do veículo. Em seguida, aparece na pesquisa o valor do automóvel, com 19%. A segurança ficou em último lugar na preocupação dos usuários. Apenas 10% responderam que este item é importante.



Confira abaixo as principais medidas que devem ser adotadas para se prevenir da ação dos fraudadores:



- Negociar diretamente com o proprietário do veículo ou com a pessoa que irá comprar o item, evitando tratar com terceiros, como parentes, amigos ou revendedores não autorizados;

- Tirar todas as dúvidas, sempre pelo chat da plataforma, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagem, que são ambientes menos controlados;

- Sempre marcar uma visita para ver o veículo presencialmente antes de fechar o negócio, dando preferência por locais públicos e movimentados, como estacionamentos de shoppings ou supermercados, durante o dia, e, se possível, acompanhado;

- Antes de fechar o negócio, pedir a vistoria cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran, sempre acompanhado do dono do automóvel;

- Pagar apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo, verificando antes os dados direto com o proprietário;

- Se está vendendo, confirmos dados bancários da conta em que o valor do veículo deve ser depositado;

- Vendedor e comprador devem ir juntos ao cartório fazer a transferência.

- O pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída no cartório.