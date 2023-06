Negativa do Ibama em relação à Margem Equatorial desanima o presidente da Shell Brasil

O presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa, disse nesta quinta-feira, 15, que a negativa do Ibama à Petrobras para o início da exploração na Margem Equatorial no litoral do Amapá "desanima" o setor, porque havia expectativa positiva sobre a obtenção da licença ambiental.



Na avaliação do executivo, "está na hora" de o Brasil avançar sobre outras bacias sedimentares, para além de Campos e Santos. Mas, segundo ele, é preciso que o País tome uma decisão estratégica sobre ir ou não nessa direção. Costa falou a jornalistas durante o lançamento do Centro Virtual de Soluções Tecnológicas de Baixo Carbono da Coppe/UFRJ, na sede da universidade, na zona norte do Rio de Janeiro.



"(A negativa do Ibama) desanima um pouco, porque a expectativa era diferente. Mas acho que a conversa entre diferentes setores com a indústria e a sociedade é que vai levar a uma decisão", disse o presidente da Shell no Brasil.



Embora a Shell concentre suas atividades nas bacias do Sudeste (Campos, Santos e Espírito Santo) e não tenha planos de E&P de curto prazo para o Norte do País, Pinto da Costa disse que a companhia anglo-holandesa acredita no potencial geológico da Margem Equatorial, província que vai do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte.



"Temos 25 bacias exploratórias no Brasil, duas muito bem exploradas: Campos e Santos, que geraram receita, empregos e royalties. Acho que está na hora de o Brasil olhar outras bacias exploratórias além dessas", disse.



"Nós acreditamos no potencial geológico (da Margem), mas é preciso decidir se o Brasil quer ir nessa direção. Se quiser, a Shell vai olhar e decidir depois especificamente se faz sentido técnica e economicamente participar", afirmou Pinto da Costa.