Quase R$ 1 milhão em haxixe são apreendidos no Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (15), mais de R$ 851 mil em haxixe em cinco encomendas postais no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador.A primeira remessa continha 1,370 kg da droga, avaliada em R$ 164.400, dentro de um baú de madeira. Já na segunda, 1,350 kg da droga, avaliado em R$ 162.000, foi localizado no interior de uma mesa de montar de madeira.Na terceira remessa foram encontrados 1,725 kg da droga dentro de um baú decorativo de madeira. Essa apreensão soma R$ 207.000. A quarta remessa com 1,3 kg de haxixe dentro de uma tábua de madeira, soma R$ 156.000. Por fim, a quinta remessa foi localizada dentro de uma bandeja de madeira, pesava 1,350 kg, também com valor estimado de R$ 162.000,00.O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. O material vinha dos Estados Unidos, e tinha como destino as cidades de Jundiaí (SP), Valadares (MG), Vitória (ES) e Águas Lindas de Goiás (GO), e foi encontrado durante fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-x.Na terça-feira (13), mais de R$ 331 mil em haxixe , distribuídos em três encomendas, também foram localizados no Galeão. A Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal do Galeão encontrou a droga que vinha dos Estados Unidos, e tinha como destino Rio de Janeiro, Ubatuba (SP) e Salvador (BA).