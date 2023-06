Prefeitura do Rio inicia ciclo de práticas educativas para gestantes

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, iniciou o ciclo de práticas educativas para as gestantes, o Gerando o Futuro, nesta quinta-feira (15). A aula inaugural foi realizada no Super Centro Carioca de Saúde para 65 mulheres. O Gerando o Futuro é um projeto educacional sobre os direitos e o mercado de trabalho para gestantes entre 9 e 16 semanas.

O ciclo de Práticas Educativas terá 39 encontros, durante 10 meses, com 3h de duração a cada encontro. Entre os temas estão: Direitos e saúde da mulher, aleitamento e desenvolvimento da criança, plano de futuro e mercado de trabalho.

As gestantes que estiverem em situação de vulnerabilidade social vão receber uma bolsa-auxílio no valor de R$400 e auxílio passagem, com o objetivo de garantir que elas acompanhem o ciclo de práticas educativas até o fim. As aulas serão realizadas na Casa da Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira, na Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, em Realengo, e na Sala Mulher Cidadã da Gamboa, no Centro. Durante o projeto, as mulheres também poderão contar com acompanhamento psicossocial e pedagógico.



Nos últimos dois anos, a Secretaria da Mulher capacitou mais de 70 mil mulheres para facilitar o retorno da mulher da capital ao mercado de trabalho pós pandemia. Já no setor de enfrentamento à violência, mais de 180 mil mulheres já foram atendidas e passaram pelos equipamentos da Secretaria da Mulher, para a quebra do ciclo da violência. Apenas com o Cartão Mulher Carioca (auxílio financeiro emergencial) mais de R$ 1,5 milhão foi investido para a manutenção do serviço. A previsão de gastos até o final de 2024 é de mais de R$ 3 milhões.

O evento de inauguração contou com a presença da Secretária da Mulher, Joyce Trindade, do Secretário da Saúde, Daniel Soranz, e da influenciadora digital sobre maternidade, Cíntia Aleixo. Para a Secretária da Mulher, Joyce Trindade, o Gerando o Futuro é uma política transversal e um trabalho em rede. “Não é por acaso que estamos lançando o evento no Super Centro Carioca de Saúde. A gente entende que é fundamental trabalhar as políticas públicas de forma transversal. Gerar o futuro é uma política de mulheres e com a Secretaria da Saúde. Nós estamos falando sobre transformação efetiva de cidade. A Prefeitura é um organismo vivo que está o tempo inteiro pensando em novas soluções para gente garantir a dignidade do povo carioca”, afirma.