Caminhão é flagrado com excesso de peso em Resende

Um caminhão-trator que tracionava um semirreboque foi flagrado com excesso de peso na quarta-feira (14) em Resende. Ele foi abordado no km 306 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista entregou uma nota fiscal no qual apontava que a carga era de 31,6 toneladas de milho. Porém, durante a abordagem, ele apresentou informações desconexas, o que levantou a suspeita dos agentes.



O veículo foi levado para a balança da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), onde foi confirmada que o Peso Total Bruto Combinado (PBTC) era de aproximadamente 61 toneladas. Com a divergência, os policiais encontraram um ticket de pesagem realizado em Três Corações/MG com o peso de 45 toneladas.



Diante dos fatos, a equipe da PRF encaminhou o caminhão e o motorista até a Barreira Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, onde os agentes da Operação Foco da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) registraram a ocorrência por sonegação fiscal e inidoneidade da documentação fiscal. Além das multas, o veículo ficou recolhido no pátio da PRF para transbordo da carga em excesso.